09 Mart 2021, Salı
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Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 9 Mart)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 9 Mart tarihinde yapılan 140 bin 828 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 13.755, hasta sayısı 801 olarak açıklanırken; 66 kişi hayatını kaybetti, 8.639 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 807 bin 387 olarak açıklandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 9 Mart tarihinde yapılan 140 bin 828 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 13.755, hasta sayısı 801 olarak açıklanırken; 66 kişi hayatını kaybetti, 8.639 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 807 bin 387 olarak açıklandı.
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