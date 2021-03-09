09 Mart 2021, Salı

HABERLER

Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 9 Mart)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
HABERLER
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.03.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 9 Mart tarihinde yapılan 140 bin 828 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 13.755, hasta sayısı 801 olarak açıklanırken; 66 kişi hayatını kaybetti, 8.639 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 807 bin 387 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 9 Mart tarihinde yapılan 140 bin 828 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 13.755, hasta sayısı 801 olarak açıklanırken; 66 kişi hayatını kaybetti, 8.639 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 807 bin 387 olarak açıklandı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Miraç Kandili ne zaman? Bugün kandil mi? Miraç Kandili ne zaman? Bugün kandil mi?
Spor kulüplerinden Rasim Öztekin mesajları! Spor kulüplerinden Rasim Öztekin mesajları!
CHZ coin kaç TL oldu? CHZ coin kaç TL oldu?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ