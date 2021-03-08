08 Mart 2021, Pazartesi

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Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 8 Mart)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 08.03.2021 Giriş Tarihi: 08.03.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 8 Mart tarihinde yapılan 139 bin 429 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 13.215, hasta sayısı 767 olarak açıklanırken; 64 kişi hayatını kaybetti, 8.106 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 793 bin 632 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 8 Mart tarihinde yapılan 139 bin 429 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 13.215, hasta sayısı 767 olarak açıklanırken; 64 kişi hayatını kaybetti, 8.106 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 793 bin 632 olarak açıklandı.

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