Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 7 Mart tarihinde yapılan 129 bin 299 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 11.187, hasta sayısı 735 olarak açıklanırken; 65 kişi hayatını kaybetti, 7.785 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 780 bin 417 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 7 Mart tarihinde yapılan 129 bin 299 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 11.187, hasta sayısı 735 olarak açıklanırken; 65 kişi hayatını kaybetti, 7.785 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 780 bin 417 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 7 Mart tarihinde yapılan 129 bin 299 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 11.187, hasta sayısı 735 olarak açıklanırken; 65 kişi hayatını kaybetti, 7.785 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 34 milyon 122 bin 851, toplam vaka sayısı 2 milyon 780 bin 417, toplam vefat sayısı 29 bin 030, ağır hasta sayısı 1.261, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.6, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 623 bin 924 olarak yer aldı.

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