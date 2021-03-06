Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 6 Mart 2021 tarihinde yapılan 138 bin 592 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 11.770, hasta sayısı 702 olarak açıklanırken; 64 kişi hayatını kaybetti, 7.291 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 769 bin 230 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 6 Mart 2021 tarihinde yapılan 138 bin 592 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 11.770, hasta sayısı 702 olarak açıklanırken; 64 kişi hayatını kaybetti, 7.291 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 769 bin 230 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 33 milyon 993 bin 552, toplam vaka sayısı 2 milyon 769 bin 230, toplam vefat sayısı 28 bin 965, ağır hasta sayısı 1.230, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.6, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 616 bin 139 olarak yer aldı.

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