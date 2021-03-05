05 Mart 2021, Cuma

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Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 5 Mart)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 05.03.2021 Giriş Tarihi: 05.03.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 5 Mart tarihinde yapılan 138 bin 214 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 11.302, hasta sayısı 698 olarak açıklanırken; 62 kişi hayatını kaybetti, 7.711 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 757 bin 460 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 5 Mart tarihinde yapılan 138 bin 214 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 11.302, hasta sayısı 698 olarak açıklanırken; 62 kişi hayatını kaybetti, 7.711 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 33 milyon 854 bin 960, toplam vaka sayısı 2 milyon 757 bin 460, toplam vefat sayısı 28 bin 901, ağır hasta sayısı 1.232, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.6, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 608 bin 848 olarak yer aldı.

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