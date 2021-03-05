05 Mart 2021, Cuma

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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde yasak kalktı? Corona virüsü risk haritası...

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
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Güncelleme Tarihi: 05.03.2021 Giriş Tarihi: 05.03.2021

, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Mart'ta açıkladığı yeni adımları ardından 81 il valiliğine genelge göndermiş, risk haritasına göre, bazı illerde bazı kısıtlamalar kaldırılmıştı. Birçok vatandaş, hangi illerde sokağa çıkma yasağının kalktığını arama motorlarında araştırıyor. Peki, hafta sonu var mı? Hangi illerde kısıtlama kalktı? İşte detaylar...

salgını sebebiyle alınan önlemler kapsamında hafta sonu getirilmişti. 1 Mart itibariyle alınan yeni kararlar doğrultusunda bazı illerde sokağa çıkma kısıtlamasında değişikliğe gidildi.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI MI?

Buna göre, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında;

Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak. Düşük ve orta riskli illerde sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

İŞTE TÜRKİYE RİSK HARİTASI!

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

İstanbul, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan

ORTA RİSKLİ İLLER

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı

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