Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 3 Mart)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 2 Mart 2021 tarihinde yapılan 135 bin 291 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 11.837, hasta sayısı 668 olarak açıklanırken; 68 kişi hayatını kaybetti, 7.892 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 723 bin 316 olarak açıklandı.
Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 3 Mart 2021 tarihinde yapılan 138 bin 018 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 11.520, hasta sayısı 689 olarak açıklanırken; 65 kişi hayatını kaybetti, 7.191 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 734 bin 836 olarak açıklandı.
Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 33 milyon 578 bin 861, toplam vaka sayısı 2 milyon 734 bin 836, toplam vefat sayısı 28 bin 771, ağır hasta sayısı 1.224, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.6, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 593 bin 264 olarak yer aldı.
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