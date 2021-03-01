Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 1 Mart 2021 tarihinde yapılan 130 bin 536 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 9.891, hasta sayısı 645 olarak açıklanırken; 69 kişi hayatını kaybetti, 5.947 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 711 bin 479 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 1 Mart 2021 tarihinde yapılan 130 bin 536 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 9.891, hasta sayısı 645 olarak açıklanırken; 69 kişi hayatını kaybetti, 5.947 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 711 bin 479 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 33 milyon 305 bin 552, toplam vaka sayısı 2 milyon 711 bin 479, toplam vefat sayısı 28 bin 638, ağır hasta sayısı 1.215, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.6, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 578 bin 181 olarak yer aldı.

DİĞER

HABERLER HABERLERİ