01 Mart 2021, Pazartesi

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 1 Mart)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 01.03.2021 Giriş Tarihi: 01.03.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 1 Mart 2021 tarihinde yapılan 130 bin 536 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 9.891, hasta sayısı 645 olarak açıklanırken; 69 kişi hayatını kaybetti, 5.947 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 711 bin 479 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 1 Mart 2021 tarihinde yapılan 130 bin 536 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 9.891, hasta sayısı 645 olarak açıklanırken; 69 kişi hayatını kaybetti, 5.947 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 711 bin 479 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 33 milyon 305 bin 552, toplam vaka sayısı 2 milyon 711 bin 479, toplam vefat sayısı 28 bin 638, ağır hasta sayısı 1.215, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.6, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 578 bin 181 olarak yer aldı.

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