Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 1 Mart)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 1 Mart 2021 tarihinde yapılan 130 bin 536 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 9.891, hasta sayısı 645 olarak açıklanırken; 69 kişi hayatını kaybetti, 5.947 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 711 bin 479 olarak açıklandı.
Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 1 Mart 2021 tarihinde yapılan 130 bin 536 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 9.891, hasta sayısı 645 olarak açıklanırken; 69 kişi hayatını kaybetti, 5.947 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 711 bin 479 olarak açıklandı.
Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 33 milyon 305 bin 552, toplam vaka sayısı 2 milyon 711 bin 479, toplam vefat sayısı 28 bin 638, ağır hasta sayısı 1.215, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.6, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 578 bin 181 olarak yer aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Zirve için kıyasıya mücadele! Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TS FB derbisi
- Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - BB. Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Çaykur Rizespor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Tottenham - Wolfsberger maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
- Atalanta - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Borussia Mönchengladbach - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Atletico Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi