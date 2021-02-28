28 Şubat 2021, Pazar

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 28 Şubat)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 28.02.2021 Giriş Tarihi: 28.02.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 28 Şubat 2021 tarihinde yapılan 109 bin 639 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 8.424, hasta sayısı 610 olarak açıklanırken; 66 kişi hayatını kaybetti, 6.511 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 701 bin 588 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 28 Şubat 2021 tarihinde yapılan 109 bin 639 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 8.424, hasta sayısı 610 olarak açıklanırken; 66 kişi hayatını kaybetti, 6.511 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 701 bin 588 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 33 milyon 175 bin 016, toplam vaka sayısı 2 milyon 701 bin 588, toplam vefat sayısı 28 bin 569, ağır hasta sayısı 1.191, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.2, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 572 bin 238 olarak yer aldı.

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