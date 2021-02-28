Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 28 Şubat 2021 tarihinde yapılan 109 bin 639 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 8.424, hasta sayısı 610 olarak açıklanırken; 66 kişi hayatını kaybetti, 6.511 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 701 bin 588 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 28 Şubat 2021 tarihinde yapılan 109 bin 639 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 8.424, hasta sayısı 610 olarak açıklanırken; 66 kişi hayatını kaybetti, 6.511 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 701 bin 588 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 33 milyon 175 bin 016, toplam vaka sayısı 2 milyon 701 bin 588, toplam vefat sayısı 28 bin 569, ağır hasta sayısı 1.191, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.2, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 572 bin 238 olarak yer aldı.

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