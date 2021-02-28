Kuzgun Acar Google'da doodle oldu! Kuzgun Acar kimdir? Neden ve ne zaman öldü? Mesleği ne?
Türk heykeltraş Kuzgun Acar, dünyanın bir numaralı arama motoru Google'da doodle oldu. Birçok kişi Kuzgun Acar'ın hakkında araştırma yapıyor. Yapılan sorgular arasında kimdir sorusu araştırma konusu oldu. Peki, Kuzgun Acar kimdir? Neden ve ne zaman öldü? Mesleği ne?
Türk heykeltraş Kuzgun Acar dünyaca ünlü arama motoru Google'da doodle oldu. Kuzgun Acar'ın doğum gününe özel tasarım ile kullanıcılara sunulan doodle beğeni topladı. Birçok kişi Kuzgun Acar'ın yaşamı ve mesleği hakkında araştırma yapıyor. Peki, Kuzgun Acar kimdir? Neden ve ne zaman öldü? Mesleği ne?
KUZGUN ACAR KİMDİR?
Abdülahet Kuzgun Çetin Acar 28 Şubat 1928'de İstanbul'da dünyaya geldi. Türkiye'de çağdaş heykel sanatının öncülerinden kabul edilir.
Libya kökenli Ayşe Zehra Hanım ile Nazmi Acar Bey'in oğlu olarak 28 Şubat 1928 günü İstanbul'da dünyaya geldi. Yoksul bir çocukluk ve gençlik dönemi geçirdi. Sultanhahmet Ticaret Lisesi'ni bitirdikten sonra 1948'de İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi heykel bölümüne girdi, Rudolf Belling'in öğrencisi oldu. Daha sonra Ali Hadi Bara ve Zühtü Müridoğlu'nun atölyesine geçerek öğrenimini onların yanında tamamladı. Kuzgun Acar, bir duvar rölyefi üzerinde çalışırken merdivenden düştü ve beyin kanamasına bağlı olarak 4 Şubat 1976 günü 48 yaşında hayatını kaybetti. Mezarı Zincirlikuyu Mezarlığı'ndadır.
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