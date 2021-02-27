27 Şubat 2021, Cumartesi

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 27 Şubat)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 27.02.2021 Giriş Tarihi: 27.02.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 27 Şubat 2021 tarihinde yapılan 125 bin 716 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 9.193, hasta sayısı 621 olarak açıklanırken; 71 kişi hayatını kaybetti, 8.938 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 693 bin 164 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 27 Şubat 2021 tarihinde yapılan 125 bin 716 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 9.193, hasta sayısı 621 olarak açıklanırken; 71 kişi hayatını kaybetti, 8.938 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 693 bin 164 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 33 milyon 065 bin 377, toplam vaka sayısı 2 milyon 693 bin 164, toplam vefat sayısı 28 bin 503, ağır hasta sayısı 1.187, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.2, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 565 bin 723 olarak yer aldı.

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