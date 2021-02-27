Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 27 Şubat 2021 tarihinde yapılan 125 bin 716 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 9.193, hasta sayısı 621 olarak açıklanırken; 71 kişi hayatını kaybetti, 8.938 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 693 bin 164 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 27 Şubat 2021 tarihinde yapılan 125 bin 716 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 9.193, hasta sayısı 621 olarak açıklanırken; 71 kişi hayatını kaybetti, 8.938 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 693 bin 164 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 33 milyon 065 bin 377, toplam vaka sayısı 2 milyon 693 bin 164, toplam vefat sayısı 28 bin 503, ağır hasta sayısı 1.187, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.2, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 565 bin 723 olarak yer aldı.

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