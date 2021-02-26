Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 26 Şubat 2021 tarihinde yapılan 128 bin 387 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 9.205, hasta sayısı 649 olarak açıklanırken; 74 kişi hayatını kaybetti, 10.282 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 683 bin 971 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 26 Şubat 2021 tarihinde yapılan 128 bin 387 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 9.205, hasta sayısı 649 olarak açıklanırken; 74 kişi hayatını kaybetti, 10.282 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 683 bin 971 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 32 milyon 939 bin 661, toplam vaka sayısı 2 milyon 556 bin 785, toplam vefat sayısı 28 bin 432, ağır hasta sayısı 1.195, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.2, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 556 bin 785 olarak yer aldı.

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