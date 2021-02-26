26 Şubat 2021, Cuma

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 26 Şubat)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 26.02.2021 Giriş Tarihi: 26.02.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 26 Şubat 2021 tarihinde yapılan 128 bin 387 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 9.205, hasta sayısı 649 olarak açıklanırken; 74 kişi hayatını kaybetti, 10.282 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 683 bin 971 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 26 Şubat 2021 tarihinde yapılan 128 bin 387 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 9.205, hasta sayısı 649 olarak açıklanırken; 74 kişi hayatını kaybetti, 10.282 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 683 bin 971 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 32 milyon 939 bin 661, toplam vaka sayısı 2 milyon 556 bin 785, toplam vefat sayısı 28 bin 432, ağır hasta sayısı 1.195, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.2, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 556 bin 785 olarak yer aldı.

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