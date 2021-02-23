Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 23 Şubat tarihinde yapılan 123 bin 734 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 9.107, hasta sayısı 633 olarak açıklanırken; 75 kişi hayatını kaybetti, 5.546 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 655 bin 633 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 23 Şubat tarihinde yapılan 123 bin 734 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 9.107, hasta sayısı 633 olarak açıklanırken; 75 kişi hayatını kaybetti, 5.546 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 32 milyon 560 bin 732, toplam vaka sayısı 2 milyon 655 bin 633, toplam vefat sayısı 28 bin 213, ağır hasta sayısı 1.185.

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