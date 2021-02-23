23 Şubat 2021, Salı

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Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 23 Şubat)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 23.02.2021 Giriş Tarihi: 23.02.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 23 Şubat tarihinde yapılan 123 bin 734 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 9.107, hasta sayısı 633 olarak açıklanırken; 75 kişi hayatını kaybetti, 5.546 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 655 bin 633 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 23 Şubat tarihinde yapılan 123 bin 734 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 9.107, hasta sayısı 633 olarak açıklanırken; 75 kişi hayatını kaybetti, 5.546 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 32 milyon 560 bin 732, toplam vaka sayısı 2 milyon 655 bin 633, toplam vefat sayısı 28 bin 213, ağır hasta sayısı 1.185.

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