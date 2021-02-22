22 Şubat 2021, Pazartesi

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Normalleşme ne zaman başlayacak? Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Sokağa çıkma yasakları kalkacak mı?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlaması, lokanta ve restoranların sadece paket servis ile hizmet vermesi, sinema, tiyatro ve konser gibi etkinliklerin durdurulması, spor müsabakalarının seyircisiz yapılması gibi kısıtlamalar getirilmişti. Bu kısıtlamaların ne zaman durdurulacağı merak konusu oldu. Birçok vatandaş normalleşme süreci ne zaman başlayacak merak ediyor. Peki, Normalleşme ne zaman başlayacak? Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Sokağa çıkma yasakları kalkacak mı?

Normalleşme ne zaman başlayacak? Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Sokağa çıkma yasakları kalkacak mı?
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Güncelleme Tarihi: 22.02.2021 Giriş Tarihi: 22.02.2021

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, herkes tarafından merak edilen adımları hakkında duyuru yapmıştı. Normalleşme ile ilgili adımlar ne zaman atılacak merak konusu oldu. İşte detaylar...

NORMALLEŞME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

1 Mart itibarıyla normalleşme adımları atılmaya başlanacak. 'Yerinde karar' uygulamasına göre vaka yükü hafif olan yerlerde normalleşme adımları başlayacak.

Normalleşme ne zaman başlayacak? Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Sokağa çıkma yasakları kalkacak mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI NE ZAMAN BİTECEK?

'Yerinde karar' uygulamasına göre vaka yükü hafif olan illerde adımları kapsamında adımlar atılabilir. Sokağa çıkma yasağının iptal edilmesi gündeme gelebilir.

Normalleşme ne zaman başlayacak? Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Sokağa çıkma yasakları kalkacak mı?

KAFE VE RESTORANLAR AÇILACAK MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu corona virüsle mücadele adımları 1 Mart itibariyle arılacak. Vaka sayılarında yaşanacak azalmaya göre ve restoranların açılması gündeme gelebilir.

Normalleşme ne zaman başlayacak? Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Sokağa çıkma yasakları kalkacak mı?

Bu kapsamda, vatandaşların, sürecini, rehavete kapılmadan Kovid-19 tedbirlerini gözeterek sürdürmesi önem taşıyacak.

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