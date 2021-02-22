Normalleşme ne zaman başlayacak? Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Sokağa çıkma yasakları kalkacak mı?
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlaması, lokanta ve restoranların sadece paket servis ile hizmet vermesi, sinema, tiyatro ve konser gibi etkinliklerin durdurulması, spor müsabakalarının seyircisiz yapılması gibi kısıtlamalar getirilmişti. Bu kısıtlamaların ne zaman durdurulacağı merak konusu oldu. Birçok vatandaş normalleşme süreci ne zaman başlayacak merak ediyor. Peki, Normalleşme ne zaman başlayacak? Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Sokağa çıkma yasakları kalkacak mı?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, herkes tarafından merak edilen normalleşme adımları hakkında duyuru yapmıştı. Normalleşme ile ilgili adımlar ne zaman atılacak merak konusu oldu. İşte detaylar...
NORMALLEŞME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
1 Mart itibarıyla normalleşme adımları atılmaya başlanacak. 'Yerinde karar' uygulamasına göre vaka yükü hafif olan yerlerde normalleşme adımları başlayacak.
SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI NE ZAMAN BİTECEK?
'Yerinde karar' uygulamasına göre vaka yükü hafif olan illerde normalleşme adımları kapsamında adımlar atılabilir. Sokağa çıkma yasağının iptal edilmesi gündeme gelebilir.
KAFE VE RESTORANLAR AÇILACAK MI?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu corona virüsle mücadele adımları 1 Mart itibariyle arılacak. Vaka sayılarında yaşanacak azalmaya göre kafe ve restoranların açılması gündeme gelebilir.
Bu kapsamda, vatandaşların, normalleşme sürecini, rehavete kapılmadan Kovid-19 tedbirlerini gözeterek sürdürmesi önem taşıyacak.
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