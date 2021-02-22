22 Şubat 2021, Pazartesi

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Elon Musk Tesla satarak kazandığından daha fazlasını Bitcoin ile kazandı

Elon Musk bitcoin ile kazanmaya devam ediyor!
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Güncelleme Tarihi: 22.02.2021 Giriş Tarihi: 22.02.2021

Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan , son dönemlerde kripto para piyasasını hareketlendiren isim olmuştu. Elon Musk, sahibi lüks araç 'nın 1 aylık Bitcoin kârı, 1 yıllık otomobil satışlarını geride bıraktı.

Dünyanın en zengin iş insanları arasında yer alan 'ın sahini olduğu elektrikli otomobil şirketi , geçtiğimiz ay yaptığı Bitcoin yatırımının meyvelerini toplamaya başladı. Tesla geçtiğimiz yıl tam 721 milyon dolar net kâr elde etmişti. Elon Musk, Tesla ile ocak ayında 1.5 milyar dolar değerinde Bitcoin almıştı. Elon Musk, alığı Bitcoin ile 3 haftada 970 milyon dolar kazanç elde etti.

ELON MUSK ETKİSİ

Elon Musk'ın 'da kripto paralar hakkında attığı twitler şirketlerin hisselerini ve kripto paraların değerlerini arttırıyor.

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