20 Şubat 2021, Cumartesi

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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 20 Şubat)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 20.02.2021 Giriş Tarihi: 20.02.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 20 Şubat tarihinde yapılan 118 bin 911 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.857, hasta sayısı 635 olarak açıklanırken; 80 kişi hayatını kaybetti, 7.210 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 631 bin 866 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 20 Şubat tarihinde yapılan 118 bin 911 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.857, hasta sayısı 635 olarak açıklanırken; 80 kişi hayatını kaybetti, 7.210 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 631 bin 866 olarak açıklandı.


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