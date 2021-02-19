19 Şubat 2021, Cuma

HABERLER

Son dakika: Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 19 Şubat)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 19.02.2021 Giriş Tarihi: 19.02.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 19 Şubat tarihinde yapılan 116 bin 674 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.419, hasta sayısı 638 olarak açıklanırken; 82 kişi hayatını kaybetti, 7.498 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 624 bin 019 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 19 Şubat tarihinde yapılan 116 bin 674 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.419, hasta sayısı 638 olarak açıklanırken; 82 kişi hayatını kaybetti, 7.498 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 624 bin 019 olarak açıklandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Başkan Erdoğan açılışı yaptı! Adana yeni stadına kavuştu Başkan Erdoğan açılışı yaptı! Adana yeni stadına kavuştu
Barış Özcan kimdir? Barış Özcan kimdir?
İşte döviz piyasasında son durum! İşte döviz piyasasında son durum!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör