Mars heyecanını böyle yaşadı! Barış Özcan kimdir? Kaç yaşında? Nereli ve mesleği ne?
Barış Özcan, Perseverance uzay aracının Mars'a inme görüntülerini canlı takip eden isimlerden biriydi. Youtube canlı yayını açan Barış Özcan'ın bu yayını oldukça fazla izlendi. Peki, Barış Özcan kimdir? Kaç yaşında? Nereli ve mesleği ne?
Barış Özcan, Perseverance uzay aracının Mars yüzeyine inişini Youtube canlı yayınında takip etti ve konuşulan her detayı atlamadan Türk vatandaşlar için de çevirdi. Tarihi canlı yayının ardından Barış Özcan'ın kim olduğu da merak konusu oldu. Barış Özcan kimdir?
BARIŞ ÖZCAN KİMDİR?
3 Temmuz 1974 doğumludur. Evli ve 1 çocuk babasıdır. New York ve İstanbul'da Adobe, BASF, THY, LC Waikiki, Türk Telekom, LinkedIn, NYMag, TimeOut New York gibi markalara danışmanlık ve sosyal medya hizmeti veriyor. Kişisel belgesellerini YouTube'da yapıyor. Sanat, tasarım ve teknoloji hikayeleri üzerine Youtube kanalı bulunuyor ve yaklaşık 5 milyon aboneye sahip. Geçmişte Photoshop, Flash, PDF gibi yazılım ürünlerini geliştiren Adobe'de 6 yıl boyunca Akdeniz Ülkeleri Satış Müdürlüğü yaptı. TRT, el-Cezire, CNNTürk gibi kanallarda yayınlanan belgeseller yaptı ve yönetti.
Bugüne kadar aralarında TEDx'in de yer aldığı çeşitli konferanslarda 600'den fazla konuşma yaptı. YouTube'un dünya çapında seçtiği 12 değişim elçisinden biri oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları