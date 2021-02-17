Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 17 Şubat tarihinde yapılan 117 bin 121 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.325, hasta sayısı 649 olarak açıklanırken; 86 kişi hayatını kaybetti, 7.209 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 496 bin 833 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 17 Şubat tarihinde yapılan 117 bin 121 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.325, hasta sayısı 649 olarak açıklanırken; 86 kişi hayatını kaybetti, 7.209 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 31 milyon 866 bin 86, toplam vaka sayısı 2 milyon 609 bin 359, toplam vefat sayısı 27 bin 738, ağır hasta sayısı 1.193, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.6, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 496 bin 833 olarak yer aldı.

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