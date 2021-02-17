18 Şubat 2021, Perşembe

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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 17 Şubat)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 17.02.2021 Giriş Tarihi: 17.02.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 17 Şubat tarihinde yapılan 117 bin 121 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.325, hasta sayısı 649 olarak açıklanırken; 86 kişi hayatını kaybetti, 7.209 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 496 bin 833 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 17 Şubat tarihinde yapılan 117 bin 121 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.325, hasta sayısı 649 olarak açıklanırken; 86 kişi hayatını kaybetti, 7.209 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 31 milyon 866 bin 86, toplam vaka sayısı 2 milyon 609 bin 359, toplam vefat sayısı 27 bin 738, ağır hasta sayısı 1.193, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.6, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 496 bin 833 olarak yer aldı.

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