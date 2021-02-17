18 Şubat 2021, Perşembe

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Son dakika haberi: Kısıtlamalar esnetilecek mi? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı

Son dakika haberi: Kısıtlamalar esnetilecek mi? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 17.02.2021 Giriş Tarihi: 17.02.2021

Son dakika haberi: Başkan , 'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yeni tip corona virüsü (Covid-19) kısıtlamaların esnetilip esnetilmeyeceği ve kafe ile restoranların açılıp açılmayacağıyla ilgili de konuştu.

Başkan 'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"MART BAŞI İTİBARIYLA KADEMELİ NORMALLEŞME SÜRECİNİ BAŞLATIYORUZ"

"İllerimizi, Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. Halen uzaktan eğitimle faaliyetlerine devam eden öğrencilerimizin durumu, illerimizdeki vaka sayısına göre değerlendirilecektir."

"RESTORAN, KAFE, KIRAATHANE VE BENZERİ ESNAFIMIZI RAHATALATACAK ADIMLARIN YOL HARİTASI ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLANACAK"

"Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını illerde vaka, aşılama ve diğer kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. İllerimizi vaka, aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz. Biraz daha sabrederek, biraz daha fedakarlık yaparak bu musibeti tehdit olmaktan çıkartabilecek bir yerde duruyoruz."

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