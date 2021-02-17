Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) Alparslan Çakırbeyli ölüyor mu? Yunus Emre Yıldırımer kimdir?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin sevilen karakterlerinden Alparslan ölecek mi? Dizinin sevenleri bu soruyu arama motorlarında sık sık araştırıyor. Karakteri Yunus Emre Yıldırımer canlandırıyor. EDHO son bölümünde Alparslan vuruluyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alparslan ölüyor mu? Yunus Emre Yıldırımer kimdir? İşte merak edilenler...

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın baş karakterlerinden biri olan Alparslan'ın vurulması gündeme oturdu. Alparslan Çakırbeyli hakkında ölecek mi soruları sosyal medya ve arama motorlarında araştırılıyor. İşte detaylar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ ALPARSLAN ÖLÜYOR MU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Alparslan karakterinin diziye veda edeceği söylentileri çıkmıştı. Yunus Emre Yıldırımer'in canlandırdığı Alparslan karakteri başından vuruluyor. Alparslan EDHO'ya veda etmesi bekleniyor.

YUNUS EMRE YILDIRIMER KİMDİR?

Yunus Emre Yıldırımer 5 Şubat 1982'de Siirt'te doğmuştur. Yunus Emre Yıldırımer ilk, orta ve lise eğitimini Diyarbakır'da aldıktan sonra Haliç Üniversitesi Konservatuvar Bölümünü kazandı ve buradan mezun oldu. Konservatuvar eğitimine devam ederken Melisa Özge Yıldırımer ile evlidir. İlk oyunculuk deneyimi, 2007 yılında yayınlanan Hatırla Sevgili ile olmuştur. Yunus Emre Yıldırımer 2015 yılından beri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide Alparslan Çakırbeyli karakterini canlandırmaktadır.

YUNUS EMRE YILDIRIMER'İN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2015 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Alpaslan Çakırbeyli

2013–2014 – Fatih-Harbiye(Şinasi) (TV Dizisi)

2013 – Selam(Harun) (Sinema Filmi)

2011 – İnsan Aldandı (Ömer Korcan) (TV Dizisi)

2011 – Mavi Kelebekler (Murat) (TV Dizisi)

2010 – Kader Çizgisi(Semih) (TV Dizisi)

2010 – Güz Gülleri (Ali-Bilal Aydın) (TV Dizisi)

2009 – Yapma Diyorum (TV Dizisi)

2009 – Kırık Kalpler – Ritmini Arayan Kalpler (TV Dizisi)

2009 – IV. Osman (Seri Katil) (TV Dizisi)

2008 – Dantel (Murat) (TV Dizisi)

2008 – Bir Göçmen Kuştu O (TV Dizisi)

2007 – Sardunya Sokağı (Orçun) (TV Dizisi)

2007 – Evimin Erkeği (Memo) (TV Dizisi)

2007 – Elif'in Günlüğü (Burak) (TV Dizisi)

2007 – Hatırla Sevgili (Ömer) (TV Dizisi)

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