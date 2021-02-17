17 Şubat 2021, Çarşamba

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) Alparslan Çakırbeyli ölüyor mu? Yunus Emre Yıldırımer kimdir?

Alparslan Çakırbeyli ölüyor mu? Yunus Emre Yıldırımer kimdir?
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Güncelleme Tarihi: 17.02.2021 Giriş Tarihi: 17.02.2021

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin sevilen karakterlerinden Alparslan ölecek mi? Dizinin sevenleri bu soruyu arama motorlarında sık sık araştırıyor. Karakteri canlandırıyor. EDHO son bölümünde Alparslan vuruluyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alparslan ölüyor mu? Yunus Emre Yıldırımer kimdir? İşte merak edilenler...

'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın baş karakterlerinden biri olan Alparslan'ın vurulması gündeme oturdu. Alparslan Çakırbeyli hakkında ölecek mi soruları sosyal medya ve arama motorlarında araştırılıyor. İşte detaylar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ ALPARSLAN ÖLÜYOR MU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Alparslan karakterinin diziye veda edeceği söylentileri çıkmıştı. 'in canlandırdığı Alparslan karakteri başından vuruluyor. Alparslan EDHO'ya veda etmesi bekleniyor.

YUNUS EMRE YILDIRIMER KİMDİR?

Yunus Emre Yıldırımer 5 Şubat 1982'de Siirt'te doğmuştur. Yunus Emre Yıldırımer ilk, orta ve lise eğitimini Diyarbakır'da aldıktan sonra Bölümünü kazandı ve buradan mezun oldu. Konservatuvar eğitimine devam ederken ile evlidir. İlk oyunculuk deneyimi, 2007 yılında yayınlanan ile olmuştur. Yunus Emre Yıldırımer 2015 yılından beri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide Alparslan Çakırbeyli karakterini canlandırmaktadır.

YUNUS EMRE YILDIRIMER'İN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2015 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz -
2013–2014 – Fatih-Harbiye(Şinasi) (TV Dizisi)
2013 – Selam(Harun) (Sinema Filmi)
2011 – İnsan Aldandı (Ömer Korcan) (TV Dizisi)
2011 – Mavi Kelebekler (Murat) (TV Dizisi)
2010 – Kader Çizgisi(Semih) (TV Dizisi)
2010 – Güz Gülleri (Ali-Bilal Aydın) (TV Dizisi)
2009 – Yapma Diyorum (TV Dizisi)
2009 – – Ritmini Arayan Kalpler (TV Dizisi)
2009 – IV. Osman (Seri Katil) (TV Dizisi)
2008 – Dantel (Murat) (TV Dizisi)
2008 – Bir Göçmen Kuştu O (TV Dizisi)
2007 – Sardunya Sokağı (Orçun) (TV Dizisi)
2007 – Evimin Erkeği (Memo) (TV Dizisi)
2007 – Elif'in Günlüğü (Burak) (TV Dizisi)
2007 – Hatırla Sevgili (Ömer) (TV Dizisi)

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