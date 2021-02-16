16 Şubat 2021, Salı

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 16 Şubat)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 16.02.2021 Giriş Tarihi: 16.02.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 16 Şubat tarihinde yapılan 115 bin 794 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.906, hasta sayısı 658 olarak açıklanırken; 90 kişi hayatını kaybetti, 7.189 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 602 bin 34 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 16 Şubat tarihinde yapılan 115 bin 794 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.906, hasta sayısı 658 olarak açıklanırken; 90 kişi hayatını kaybetti, 7.189 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 31 milyon 748 bin 965, toplam vaka sayısı 2 milyon 602 bin 34, toplam vefat sayısı 27 bin 652, ağır hasta sayısı 1.201, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.6, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 489 bin 624 olarak yer aldı.

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