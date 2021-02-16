Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 16 Şubat tarihinde yapılan 115 bin 794 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.906, hasta sayısı 658 olarak açıklanırken; 90 kişi hayatını kaybetti, 7.189 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 602 bin 34 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 16 Şubat tarihinde yapılan 115 bin 794 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.906, hasta sayısı 658 olarak açıklanırken; 90 kişi hayatını kaybetti, 7.189 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 31 milyon 748 bin 965, toplam vaka sayısı 2 milyon 602 bin 34, toplam vefat sayısı 27 bin 652, ağır hasta sayısı 1.201, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.6, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 489 bin 624 olarak yer aldı.

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