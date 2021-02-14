14 Şubat 2021, Pazar

HABERLER

Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 14 Şubat)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 14.02.2021 Giriş Tarihi: 14.02.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 14 Şubat 2021 tarihinde yapılan 104.108 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 6.287, hasta sayısı 671 olarak açıklanırken; 94 kişi hayatını kaybetti, 6.910 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 586 bin 183 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 14 Şubat 2021 tarihinde yapılan 104.108 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 6.287, hasta sayısı 671 olarak açıklanırken; 94 kişi hayatını kaybetti, 6.910 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 586 bin 183 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 31 milyon 516 bin 719, toplam vaka sayısı 2 milyon 586 bin 183, toplam vefat sayısı 27 bin 471, ağır hasta sayısı 1.230, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3,7 toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 475 bin 329 olarak yer aldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
İşte döviz piyasasında son durum! İşte döviz piyasasında son durum!
Altın piyasasında bugün! Altın piyasasında bugün!
Bakan Koca güncel rakamları açıkladı! Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör