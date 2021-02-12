13 Şubat 2021, Cumartesi

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 12 Şubat)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 12.02.2021 Giriş Tarihi: 12.02.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 12 Şubat 2021 tarihinde yapılan 129 bin 630 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.763, hasta sayısı 667 olarak açıklanırken; 97 kişi hayatını kaybetti, 8.108 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 572 bin 190 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 12 Şubat 2021 tarihinde yapılan129 bin 630 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.763, hasta sayısı 667 olarak açıklanırken; 97 kişi hayatını kaybetti, 8.108 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 572 bin 190 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 31 milyon 289 bin 306, toplam vaka sayısı 2 milyon 572 bin 190, toplam vefat sayısı 27 bin 284, ağır hasta sayısı 1.250, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3,7 toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 461 bin 204 olarak yer aldı.

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