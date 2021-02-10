A Spor canlı izle! 10 Şubat A Spor yayın akışı! Galatasaray-Alanyaspor maçı şifresiz mi?
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final karşılaşmalarıyla devam ediyor... Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Dev karşılaşma A Spor ekranlarından CANLI yayınlanacak. Peki, A Spor'un frekansı ne? Uydulara göre kanal numarası kaç? A Spor nasıl izlenir? İşte 10 Şubat A Spor yayın akışı...
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray-Alanyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşması öncesinde futbolseverler, A Spor'un yayın akışını araştırıyor.
ATV'de yayınlanan Fenerbahçe-Başakşehir arasında oynanan maç, 2-1 turuncu-lacivertlilerin üstünlüğüyle sona ermişti. Çeyrek final karşılaşmalarında heyecan kaldığı yerden A Spor'da devam ediyor...
10 ŞUBAT A SPOR YAYIN AKIŞI
07:00 Sabah Sporu - canlı
10:00 Avrupa'dan Futbol
12:00 Spor Ajansı - canlı
14:00 Gün Ortası - canlı
15:00 Spor Gündemi - canlı
17:00 Kupa Günü - canlı
18:00 Ana Haber - canlı
19:00 Türkiye'nin Kupası - canlı
20:45 GALATASARAY - AYTEMİZ ALANYASPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
22:30 Türkiye'nin Kupası - canlı
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