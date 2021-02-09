09 Şubat 2021, Salı
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Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 30 milyon 893 bin 496, toplam vaka sayısı 2 milyon 548 bin 195, toplam vefat sayısı 26 bin 998, ağır hasta sayısı 1.310, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3,7 toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 437 bin 832 olarak yer aldı.
Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 9 Şubat)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 9 Şubat 2021 tarihinde yapılan 137 bin 712 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 8.636, hasta sayısı 659 olarak açıklanırken; 98 kişi hayatını kaybetti, 8.109 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 548 bin 195 olarak açıklandı.
Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 7 Şubat 2021 tarihinde yapılan 137 bin 712 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 8.636, hasta sayısı 659 olarak açıklanırken; 98 kişi hayatını kaybetti, 8.109 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 548 bin 195 olarak açıklandı.
Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 30 milyon 893 bin 496, toplam vaka sayısı 2 milyon 548 bin 195, toplam vefat sayısı 26 bin 998, ağır hasta sayısı 1.310, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3,7 toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 437 bin 832 olarak yer aldı.
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