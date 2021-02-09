09 Şubat 2021, Salı

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9 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM indirimli ürünler neler? İşte BİM 9 Şubat BİM kataloğu...

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
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Güncelleme Tarihi: 09.02.2021 Giriş Tarihi: 09.02.2021

9 Şubat 2021 kataloğu yayınlandı. BİM 9 Şubat indirimli ürünler raflardaki yerini aldı. Bu hafta, makyaj malzemeleri, yastık ve pijama takımı gibi ürünler dikkat çekiyor. Peki, BİM indirimli ürünler neler? 9 Şubat Aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler...

9 Şubat 2021 kataloğu yayınlandı. Makyaj malzemeleri, yastık ve pijama takımı gibi ürünler bulunuyor. Öte yandan 14 Şubat sevgililer gününe özel hediyelik ürünler de Bim raflarında yerini alacak. İşte afişler...

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