BİM 9 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 9 Şubat indirimli ürünler raflardaki yerini aldı. Bu hafta, makyaj malzemeleri, yastık ve pijama takımı gibi ürünler dikkat çekiyor. Peki, BİM indirimli ürünler neler? 9 Şubat Aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler...

9 Şubat 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Makyaj malzemeleri, yastık ve pijama takımı gibi ürünler bulunuyor. Öte yandan 14 Şubat sevgililer gününe özel hediyelik ürünler de Bim raflarında yerini alacak. İşte afişler...

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