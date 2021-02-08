08 Şubat 2021, Pazartesi

HABERLER

Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 8 Şubat)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 08.02.2021 Giriş Tarihi: 08.02.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 8 Şubat 2021 tarihinde yapılan 139 bin 378 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 8.103, hasta sayısı 638 olarak açıklanırken; 103 kişi hayatını kaybetti, 8.567 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 539 bin 559 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 7 Şubat 2021 tarihinde yapılan 139 bin 378 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 8.103, hasta sayısı 638 olarak açıklanırken; 103 kişi hayatını kaybetti, 8.567 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 539 bin 559 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 30 milyon 755 bin 784, toplam vaka sayısı 2 milyon 539 bin 559, toplam vefat sayısı 26 bin 900, ağır hasta sayısı 1.310, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3,7 toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 449 bin 273 olarak yer aldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Dogecoin kaç TL oldu? Dogecoin kaç TL oldu?
İşte döviz piyasasında son durum! İşte döviz piyasasında son durum!
Altın piyasasında bugün! Altın piyasasında bugün!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör