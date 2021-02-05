05 Şubat 2021, Cuma

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 5 Şubat)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 05.02.2021 Giriş Tarihi: 05.02.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 5 Şubat 2021 tarihinde yapılan 142 bin 538 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.901, hasta sayısı 620 olarak açıklanırken; 110 kişi hayatını kaybetti, 8.217 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 516 bin 889 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 5 Şubat 2021 tarihinde yapılan 142 bin 538 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.901, hasta sayısı 620 olarak açıklanırken; 110 kişi hayatını kaybetti, 8.217 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 516 bin 889 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 30 milyon 349 bin 042, toplam vaka sayısı 2 milyon 516 bin 889, toplam vefat sayısı 26 bin 577, ağır hasta sayısı 1.423, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.9, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 404 bin 416 olarak yer aldı.

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