Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 5 Şubat 2021 tarihinde yapılan 142 bin 538 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.901, hasta sayısı 620 olarak açıklanırken; 110 kişi hayatını kaybetti, 8.217 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 516 bin 889 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 5 Şubat 2021 tarihinde yapılan 142 bin 538 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.901, hasta sayısı 620 olarak açıklanırken; 110 kişi hayatını kaybetti, 8.217 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 516 bin 889 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 30 milyon 349 bin 042, toplam vaka sayısı 2 milyon 516 bin 889, toplam vefat sayısı 26 bin 577, ağır hasta sayısı 1.423, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.9, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 404 bin 416 olarak yer aldı.

DİĞER

HABERLER HABERLERİ