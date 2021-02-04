Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 4 Şubat)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 4 Şubat 2021 tarihinde yapılan 145 bin 067 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.909, hasta sayısı 627 olarak açıklanırken; 113 kişi hayatını kaybetti, 8.815 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 508 bin 988 olarak açıklandı.
Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 4 Şubat 2021 tarihinde yapılan 145 bin 067 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.909, hasta sayısı 627 olarak açıklanırken; 113 kişi hayatını kaybetti, 8.815 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 508 bin 988 olarak açıklandı.
Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 30 milyon 206 bin 504, toplam vaka sayısı 2 milyon 508 bin 988, toplam vefat sayısı 26 bin 467, ağır hasta sayısı 1.501, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.9, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 396 bin 199 olarak yer aldı.
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