Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 3 Şubat 2021 tarihinde yapılan 148 bin 192 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 8.102, hasta sayısı 632 olarak açıklanırken; 117 kişi hayatını kaybetti, 8.314 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 501 bin 079 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 3 Şubat 2021 tarihinde yapılan 148 bin 192 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 8.102, hasta sayısı 632 olarak açıklanırken; 117 kişi hayatını kaybetti, 8.314 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 501 bin 079 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 30 milyon 061 bin 437, toplam vaka sayısı 2 milyon 501 bin 079, toplam vefat sayısı 26 bin 354, ağır hasta sayısı 1.523, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.9, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 387 bin 387 olarak yer aldı.

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