03 Şubat 2021, Çarşamba

HABERLER

Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 3 Şubat)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 Giriş Tarihi: 03.02.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 3 Şubat 2021 tarihinde yapılan 148 bin 192 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 8.102, hasta sayısı 632 olarak açıklanırken; 117 kişi hayatını kaybetti, 8.314 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 501 bin 079 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 3 Şubat 2021 tarihinde yapılan 148 bin 192 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 8.102, hasta sayısı 632 olarak açıklanırken; 117 kişi hayatını kaybetti, 8.314 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 501 bin 079 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 30 milyon 061 bin 437, toplam vaka sayısı 2 milyon 501 bin 079, toplam vefat sayısı 26 bin 354, ağır hasta sayısı 1.523, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.9, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 387 bin 387 olarak yer aldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 181. bölümde neler yaşandı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 181. bölümde neler yaşandı?
İşte döviz piyasasında son durum! İşte döviz piyasasında son durum!
Altın piyasasında bugün! Altın piyasasında bugün!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör