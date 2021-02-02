02 Şubat 2021, Salı

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 2 Şubat)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 02.02.2021 Giriş Tarihi: 02.02.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 2 Şubat tarihinde yapılan 140 bin 120 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.795 hasta sayısı 630 olarak açıklanırken; 120 kişi hayatını kaybetti, 8.639 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 492 977 bin 182 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 2 Şubat tarihinde yapılan 140 bin 120 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.795 hasta sayısı 630 olarak açıklanırken; 120 kişi hayatını kaybetti, 8.639 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 492 977 bin 182 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 29 milyon 913 bin 245, toplam vaka sayısı 2 milyon 492 bin 977, toplam vefat sayısı 26 bin 297, ağır hasta sayısı 1.592, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.9, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 379 bin 070 olarak yer aldı.
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