Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 1 Şubat tarihinde yapılan 141 bin 703 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.719, hasta sayısı 636 olarak açıklanırken; 124 kişi hayatını kaybetti, 8.016 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 485 bin 182 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 1 Şubat tarihinde yapılan 141 bin 703 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.719, hasta sayısı 636 olarak açıklanırken; 124 kişi hayatını kaybetti, 8.016 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 29 milyon 773 bin 125, toplam vaka sayısı 2 milyon 485 bin 182, toplam vefat sayısı 26 bin 117, ağır hasta sayısı 2.102, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.9, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 370 bin 431 olarak yer aldı.

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