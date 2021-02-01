01 Şubat 2021, Pazartesi

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 1 Şubat)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 Giriş Tarihi: 01.02.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 1 Şubat tarihinde yapılan 141 bin 703 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.719, hasta sayısı 636 olarak açıklanırken; 124 kişi hayatını kaybetti, 8.016 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 485 bin 182 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 1 Şubat tarihinde yapılan 141 bin 703 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.719, hasta sayısı 636 olarak açıklanırken; 124 kişi hayatını kaybetti, 8.016 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 29 milyon 773 bin 125, toplam vaka sayısı 2 milyon 485 bin 182, toplam vefat sayısı 26 bin 117, ağır hasta sayısı 2.102, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.9, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 370 bin 431 olarak yer aldı.

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