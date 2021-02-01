01 Şubat 2021, Pazartesi

HABERLER

İşte döviz piyasasında son durum! 1 Şubat 2021 dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

İşte döviz piyasasında son durum!
HABERLER
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.02.2021

Döviz yatırımcıları , , sterlin hareketlerini büyük merakla takip ediyor. 1 Şubat döviz yatırımcıları için önemli bir gün olabilir. Döviz fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor. Dolar, euro ve yatırımcıları yatırım için en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 1 Şubat dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında " kaç TL oldu? dolar, ve kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

İşte 1 Şubat 2021 güncel döviz fiyatları...

DOLAR KADAR?

Dolar alış: 7,2690

Dolar satış: 7,2797

EURO NE KADAR?

Euro alış: 8,8177

Euro Satış: 8,8382

POUND (STERLİN) NE KADAR?

Pound alış: 9,9851

Pound satış: 10,0058

DOLAR, EURO, STERLİN VE TÜM DÖVİZ KURLARINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Altın piyasasında bugün! Altın piyasasında bugün!
Bakan Koca güncel rakamları açıkladı! Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
Bu sefer teklifi Başakşehir yaptı! Boupenzdza için... Bu sefer teklifi Başakşehir yaptı! Boupenzdza için...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör