31 Ocak 2021, Pazar

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İşte döviz piyasasında son durum! 31 Ocak 2021 dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

İşte döviz piyasasında son durum!
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Giriş Tarihi: 31.01.2021

Döviz yatırımcıları , , sterlin hareketlerini büyük merakla takip ediyor. 31 Ocak döviz yatırımcıları için önemli bir gün olabilir. Döviz fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor. Dolar, euro ve yatırımcıları yatırım için en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 31 Ocak dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında " kaç TL oldu? dolar, ve kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

İşte 31 Ocak 2021 güncel döviz fiyatları...

DOLAR KADAR?

Dolar alış: 7,3164

Dolar satış: 7,3223

EURO NE KADAR?

Euro alış: 8,8811

Euro Satış: 8,8899

POUND (STERLİN) NE KADAR?

Pound alış: 10,0255

Pound satış: 10,0362

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