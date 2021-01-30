Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 30 Ocak tarihinde yapılan 148 bin 785 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 6.871, hasta sayısı 658 olarak açıklanırken; 129 kişi hayatını kaybetti, 7.100 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 470 bin 901 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 30 Ocak tarihinde yapılan 148 bin 785 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 6.871, hasta sayısı 658 olarak açıklanırken; 129 kişi hayatını kaybetti, 7.100 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 470 bin 901 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 29 milyon 495 bin 004, toplam vaka sayısı 2 milyon 470 bin 901, toplam vefat sayısı 25 bin 865, ağır hasta sayısı 1.692, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.7, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 355 bin 409 olarak yer aldı.

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