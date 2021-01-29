29 Ocak 2021, Cuma

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 29 Ocak)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 Giriş Tarihi: 29.01.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 29 Ocak tarihinde yapılan 165 bin 094 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 6.912, hasta sayısı 664 olarak açıklanırken; 131 kişi hayatını kaybetti, 8.093 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 464 bin 030 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 29 Ocak tarihinde yapılan 165 bin 094 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 6.912, hasta sayısı 664 olarak açıklanırken; 131 kişi hayatını kaybetti, 8.093 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 464 bin 030 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 29 milyon 346 bin 219, toplam vaka sayısı 2 milyon 464 bin 030, toplam vefat sayısı 25 bin 736, ağır hasta sayısı 1.740, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.7, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 348 bin 309 olarak yer aldı.

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