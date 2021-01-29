Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını, ülkemizde de etkisini sürdürüyor. Birçok birim gibi eğitimde de dijital çözümlere gidildi. Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında uzaktan eğitim sistemi EBA ile öğrenciler derslere katılım sağladı. Aşı ve kısıtlamalar ile birlikte vaka sayılarında yaşanan azalma ile yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Gözler şimdi, tüm kademelerde eğitimin yüz yüze başlayacağı tarihte. Peki, okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
Corona virüsü salgını sebebiyle dijital olarak ilerlenen eğitim ile ilgili açıklamayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, yüz yüze eğitime varılan aranın 15 Şubat 2021'e uzatıldığını açıkladı.
Başkan Erdoğan, "Okullarımızdaki yüz yüze eğitime verdiğimiz arayı, 15 Şubat 2021'e kadar uzatıyoruz." dedi.
YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edeceği duyuruldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları