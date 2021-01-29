Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını, ülkemizde de etkisini sürdürüyor. Birçok birim gibi eğitimde de dijital çözümlere gidildi. Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında uzaktan eğitim sistemi EBA ile öğrenciler derslere katılım sağladı. Aşı ve kısıtlamalar ile birlikte vaka sayılarında yaşanan azalma ile yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Gözler şimdi, tüm kademelerde eğitimin yüz yüze başlayacağı tarihte. Peki, okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Corona virüsü salgını sebebiyle dijital olarak ilerlenen eğitim ile ilgili açıklamayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, yüz yüze eğitime varılan aranın 15 Şubat 2021'e uzatıldığını açıkladı.

Başkan Erdoğan, "Okullarımızdaki yüz yüze eğitime verdiğimiz arayı, 15 Şubat 2021'e kadar uzatıyoruz." dedi.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edeceği duyuruldu.

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