28 Ocak 2021, Perşembe

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 28 Ocak)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 Giriş Tarihi: 28.01.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 28 Ocak tarihinde yapılan 173 bin 210 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.279, hasta sayısı 670 olarak açıklanırken; 129 kişi hayatını kaybetti, 8.902 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 457 bin 118 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 28 Ocak tarihinde yapılan 173 bin 210 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.279, hasta sayısı 670 olarak açıklanırken; 129 kişi hayatını kaybetti, 8.902 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 457 bin 118 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 29 milyon 181 bin 125, toplam vaka sayısı 2 milyon 457 bin 118, toplam vefat sayısı 25 bin 605, ağır hasta sayısı 1.751, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.7, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 340 bin 216 olarak yer aldı.

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