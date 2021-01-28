Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 28 Ocak tarihinde yapılan 173 bin 210 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.279, hasta sayısı 670 olarak açıklanırken; 129 kişi hayatını kaybetti, 8.902 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 457 bin 118 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 28 Ocak tarihinde yapılan 173 bin 210 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.279, hasta sayısı 670 olarak açıklanırken; 129 kişi hayatını kaybetti, 8.902 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 457 bin 118 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 29 milyon 181 bin 125, toplam vaka sayısı 2 milyon 457 bin 118, toplam vefat sayısı 25 bin 605, ağır hasta sayısı 1.751, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.7, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 340 bin 216 olarak yer aldı.

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