27 Ocak 2021, Çarşamba

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 27 Ocak)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 27.01.2021 Giriş Tarihi: 27.01.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 27 Ocak tarihinde yapılan 179 bin 419 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.489, hasta sayısı 675 olarak açıklanırken; 132 kişi hayatını kaybetti, 8.803 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 449 bin 839 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 27 Ocak tarihinde yapılan 179 bin 419 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.489, hasta sayısı 675 olarak açıklanırken; 132 kişi hayatını kaybetti, 8.803 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 449 bin 839 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 29 milyon 007 bin 915, toplam vaka sayısı 2 milyon 449 bin 839, toplam vefat sayısı 25 bin 476, ağır hasta sayısı 1.765, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.7, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 331 bin 314 olarak yer aldı.
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