26 Ocak 2021, Salı

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 26 Ocak)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 26.01.2021 Giriş Tarihi: 26.01.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 26 Ocak tarihinde yapılan 180 bin 109 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.103, hasta sayısı 681 olarak açıklanırken; 134 kişi hayatını kaybetti, 8.108 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 442 bin 350 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 26 Ocak tarihinde yapılan 180 bin 109 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.103, hasta sayısı 681 olarak açıklanırken; 134 kişi hayatını kaybetti, 8.108 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 442 bin 350 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 28 milyon 828 bin 496, toplam vaka sayısı 2 milyon 442 bin 350, toplam vefat sayısı 25 bin 344, ağır hasta sayısı 1.791, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.7, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 322 bin 511 olarak yer aldı.
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