Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 25 Ocak)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 25 Ocak tarihinde yapılan 151 bin 109 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.642, hasta sayısı 671 olarak açıklanırken; 137 kişi hayatını kaybetti, 6.682 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 435 bin 247 olarak açıklandı.
Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 25 Ocak tarihinde yapılan 151 bin 109 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.642, hasta sayısı 671 olarak açıklanırken; 137 kişi hayatını kaybetti, 6.682 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 435 bin 247 olarak açıklandı.
Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 28 milyon 648 bin 193, toplam vaka sayısı 2 milyon 435 bin 247, toplam vefat sayısı 25 bin 210, ağır hasta sayısı 1.808, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.7, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 134 bin 403 olarak yer aldı.
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