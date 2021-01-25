25 Ocak 2021, Pazartesi

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 25 Ocak)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 Giriş Tarihi: 25.01.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 25 Ocak tarihinde yapılan 151 bin 109 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.642, hasta sayısı 671 olarak açıklanırken; 137 kişi hayatını kaybetti, 6.682 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 435 bin 247 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 25 Ocak tarihinde yapılan 151 bin 109 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.642, hasta sayısı 671 olarak açıklanırken; 137 kişi hayatını kaybetti, 6.682 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 435 bin 247 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 28 milyon 648 bin 193, toplam vaka sayısı 2 milyon 435 bin 247, toplam vefat sayısı 25 bin 210, ağır hasta sayısı 1.808, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.7, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 134 bin 403 olarak yer aldı.

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