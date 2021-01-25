İçişleri Bakanlığı, 1772 memur alımı yapacağını duyurdu. Bu gelişmenin ardından arama motorlarında memur alımları hakkında birçok araştırma yapılmaya başlandı. Özellikle, başvurunun nasıl yapılacağı ve kadro dağılımı merak konusu oldu. Peki, İçişleri Bakanlığı 1772 memur alımı başladı mı? Nasıl başvurulur? Kadro dağılımı nasıl olacak?

İçişleri Bakanlığına bu yıl 21'i merkez ve 1751'i taşra teşkilatında istihdam edilecek 1772 sözleşmeli personel alınacak. Bu istihdamlarla İçişleri Bakanlığına son 4 yılın en yüksek sözleşmeli personel alımı yapılmış olacak. Alım kapsamında, bu yıl 112 Acil Çağrı Merkezlerinde ilk defa çağrı karşılama personeli unvanında 1462 personel görevlendirilecek. Bu kadro için başvuracakların 800'ünde çağrı merkezi hizmetleri bölümünden mezun olma şartı aranacak. Söz konusu personel alımına ilişkin ilana, İçişleri Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünün internet sitelerinden ulaşılabilecek.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Adaylardan genel olarak öncelikle 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Bu kapsamda,

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Kamu Haklarından mahrum olmamak,

- Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

- Sağlık açısından görevini yapmasına engel herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

- Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

- Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

- Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

KPSS: 2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise için KPSSP94, Ön Lisans için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Yaş Şartı: Giriş(sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak(01 Ocak 1986 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).

Eğitim Şartı: Alım yapılacak pozisyona göre ilgili eğitim seviyesinde mezun olmuş olmak ( Lise ( Ortaöğretim ), Ön Lisans ( iki yıllık yüksek okul ) ve Lisans Mezunu ( Dört yıllık eğitim eren üniversiteler ) olmak gereklidir.

Ayrıca alım yapılacak her pozisyon için adaylardan aranan pozisyon nitelikleri bulunmaktadır. Bunlara ilanın kılavuzundan ulaşabilirsiniz.

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