24 Ocak 2021, Pazar

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 24 Ocak)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 24.01.2021 Giriş Tarihi: 24.01.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 24 Ocak tarihinde yapılan 148.425 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.277, hasta sayısı 684 olarak açıklanırken; 140 kişi hayatını kaybetti, 5.860 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 429 bin 605 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. . Tabloya göre 24 Ocak tarihinde yapılan 148.425 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.277, hasta sayısı 684 olarak açıklanırken; 140 kişi hayatını kaybetti, 5.860 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 429 bin 605 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 28 milyon 497 bin 084, toplam vaka sayısı 2 milyon 429 bin 605 olarak açıklandı. Toplam vefat sayısı 25 bin 073, ağır hasta sayısı 1.905, hastalardaki zatürre oranı yüzde 5.1, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 307 bin 721 olarak yer aldı.
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