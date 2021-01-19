19 Ocak 2021, Salı

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 19 Ocak)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 19.01.2021 Giriş Tarihi: 19.01.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 19 Ocak tarihinde yapılan 175 bin 133 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 6.818, hasta sayısı 761 olarak açıklanırken; 167 kişi hayatını kaybetti, 7.218 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 399 bin 781 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 19 Ocak tarihinde yapılan 175 bin 133 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 6.818, hasta sayısı 761 olarak açıklanırken; 167 kişi hayatını kaybetti, 6.818 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 27 milyon 698 bin 556, toplam vaka sayısı 2 milyon 399 bin 781, toplam vefat sayısı 24 bin 328, ağır hasta sayısı 2.162, hastalardaki zatürre oranı yüzde 5.1, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 277 bin 987 olarak yer aldı.

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