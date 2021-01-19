Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 19 Ocak tarihinde yapılan 175 bin 133 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 6.818, hasta sayısı 761 olarak açıklanırken; 167 kişi hayatını kaybetti, 7.218 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 399 bin 781 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 19 Ocak tarihinde yapılan 175 bin 133 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 6.818, hasta sayısı 761 olarak açıklanırken; 167 kişi hayatını kaybetti, 6.818 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 27 milyon 698 bin 556, toplam vaka sayısı 2 milyon 399 bin 781, toplam vefat sayısı 24 bin 328, ağır hasta sayısı 2.162, hastalardaki zatürre oranı yüzde 5.1, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 277 bin 987 olarak yer aldı.

DİĞER

HABERLER HABERLERİ