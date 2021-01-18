18 Ocak 2021, Pazartesi

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 18 Ocak)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 Giriş Tarihi: 18.01.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 18 Ocak tarihinde yapılan 151 bin 342 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.862, hasta sayısı 749 olarak açıklanırken; 164 kişi hayatını kaybetti, 7.905 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 392 bin 963 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre Tabloya göre 18 Ocak tarihinde yapılan 151 bin 342 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.862, hasta sayısı 749 olarak açıklanırken; 164 kişi hayatını kaybetti, 7.905 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 26 milyon 555 bin 982, toplam vaka sayısı 2 milyon 392 bin 963, toplam vefat sayısı 24 bin 161, ağır hasta sayısı 2.183, hastalardaki zatürre oranı yüzde 5.1, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 270 bin 769 olarak yer aldı.

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