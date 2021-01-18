Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 18 Ocak tarihinde yapılan 151 bin 342 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.862, hasta sayısı 749 olarak açıklanırken; 164 kişi hayatını kaybetti, 7.905 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 392 bin 963 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre Tabloya göre 18 Ocak tarihinde yapılan 151 bin 342 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.862, hasta sayısı 749 olarak açıklanırken; 164 kişi hayatını kaybetti, 7.905 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 26 milyon 555 bin 982, toplam vaka sayısı 2 milyon 392 bin 963, toplam vefat sayısı 24 bin 161, ağır hasta sayısı 2.183, hastalardaki zatürre oranı yüzde 5.1, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 270 bin 769 olarak yer aldı.

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