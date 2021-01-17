17 Ocak 2021, Pazar

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 17 Ocak)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 17.01.2021 Giriş Tarihi: 17.01.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 17 Ocak tarihinde yapılan 148 bin 636 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 6.436, hasta sayısı 803 olarak açıklanırken; 165 kişi hayatını kaybetti, 8.812 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 387 bin 101 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 17 Ocak tarihinde yapılan 148 bin 636 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 6.436, hasta sayısı 803 olarak açıklanırken; 165 kişi hayatını kaybetti, 8.812 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 387 bin 101 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 27 milyon 372 bin 081, toplam vaka sayısı 2 milyon 387 bin 101, toplam vefat sayısı 23 bin 997, ağır hasta sayısı 2.201, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.5, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 262 bin 864 olarak yer aldı.

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