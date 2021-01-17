Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 17 Ocak tarihinde yapılan 148 bin 636 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 6.436, hasta sayısı 803 olarak açıklanırken; 165 kişi hayatını kaybetti, 8.812 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 387 bin 101 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 17 Ocak tarihinde yapılan 148 bin 636 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 6.436, hasta sayısı 803 olarak açıklanırken; 165 kişi hayatını kaybetti, 8.812 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 387 bin 101 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 27 milyon 372 bin 081, toplam vaka sayısı 2 milyon 387 bin 101, toplam vefat sayısı 23 bin 997, ağır hasta sayısı 2.201, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.5, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 262 bin 864 olarak yer aldı.

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