Sabahat Akkiraz kimdir? Kaç yaşında? Şarkıları ve albümleri...
Sabahat Akkiraz'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Sabahat Akkiraz, arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sabahat Akkiraz kimdir? Kaç yaşında? Popüler şarkı ve albümleri neler? İşte detaylar...
Ünlü şarkıcı Sabahat Akkiraz, katıldığı TV programı sonrasında birçok kişi tarafından arama motorlarında araştırılan isimlerden biri oldu. Peki, Sabahat Akkiraz kimdir? Kaç yaşında? Popüler şarkı ve albümleri neler? İşte detaylar...
SABAHAT AKKİRAZ KİMDİR?
Sabahat Akkiraz kimliğinde 6 Şubat 1955 yılında Sivas'ta doğmuş gözükse de; 1957 yılında Mersin'de doğduğunu belirtmiştir. Babası Sivas, Kangal, annesi Malatya, Arguvanlıdır. Baba adı Hıdır, anne adı Zülfü Siyah'tır. Müzik eğitimine aile içinde başladı. Sivas'ın Kangal ilçesi Yaylacık köyünde doğmuştur. Çocukluk yıllarında, ailesi ile birlikte Almanya'ya göç eden sanatçı, ilk ve orta okulu bu ülkede bitirdi. Daha sonra Türkiye'ye dönerek 1983 yılında Şafak Söktü adını taşıyan profesyonel anlamda ilk albümünü çıkardı. İlerleyen yıllar içinde Arif Sağ, Musa Eroğlu, Muhlis Akarsu, Aşık Daimi, Feyzullah Çınar, Davut Sulari gibi sanatçılarla çalıştı.
SABAHAT AKKİRAZ ALBÜMLERİ
Gül Yüzlü Sevdiğim (1982)
Şafak Söktü (1983)
İnsana Muhabet Duyalı (1984)
Bir Gerçeğe Bel Bağladım (1985)
Boş Yere Kavgayı Zahmet Biliriz (1986)
Fazilet (1988)
Deli Gönül - Bu Sene (1989)
Bendeki Yaralar (1990)
Yalan Dünya (1992)
Dostların Anısına (1993)
Dağlar Kardeşimi Geri Verin (1994)
Yiğit İnsanların Türküleri (1996)
Türkülerle Gide Gide (1997)
Yüreğimin Sesi (1999)
Deli Derviş (2000)
Chante Alevite/ Alawite Singing - Long Distance (2001)
Lamekan (2002)
Konserler (2002)
Kaygusuz (2003)
Seyran (2006)
Külliyat (2006) (Orient Expressions'la birlikte)
Türkü Hayattır (2007)
Birlikte Türküler Söylüyoruz (2008) (Mustafa Özarslan'la birlikte)
Dillerdeki Türküler (2010)
Yine mi Figan Var Dostların Anısına ... (2010)
Seçmeler (2011)
Turap (2014)
Sabahat Akkiraz & Dostları 47 (2017)
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