15 Ocak 2021, Cuma

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 15 Ocak)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Giriş Tarihi: 15.01.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 15 Ocak tarihinde yapılan 167 bin 211 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 8.314, hasta sayısı 921 olarak açıklanırken; 169 kişi hayatını kaybetti, 9.109 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 373 bin 115 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 15 Ocak tarihinde yapılan 167 bin 211 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 8.314, hasta sayısı 921 olarak açıklanırken; 169 kişi hayatını kaybetti, 9.109 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 373 bin 115 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 27 milyon 066 bin 653, toplam vaka sayısı 2 milyon 373 bin 115, toplam vefat sayısı 23 bin 664, ağır hasta sayısı 2.311, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.5, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 246 bin 047 olarak yer aldı.

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