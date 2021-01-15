Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 15 Ocak tarihinde yapılan 167 bin 211 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 8.314, hasta sayısı 921 olarak açıklanırken; 169 kişi hayatını kaybetti, 9.109 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 373 bin 115 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 15 Ocak tarihinde yapılan 167 bin 211 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 8.314, hasta sayısı 921 olarak açıklanırken; 169 kişi hayatını kaybetti, 9.109 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 373 bin 115 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 27 milyon 066 bin 653, toplam vaka sayısı 2 milyon 373 bin 115, toplam vefat sayısı 23 bin 664, ağır hasta sayısı 2.311, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.5, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 246 bin 047 olarak yer aldı.

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