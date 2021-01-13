13 Ocak 2021, Çarşamba

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Tesla'nın sahibi Elon Musk 'En zengin kişi' ünvanını kaybetti! Elon Musk kimdir?

Elon Musk kimdir?
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Giriş Tarihi: 13.01.2021

Dünyanın en zengin iş insanı olarak bilinen son dönemlerde gündemden düşmüyor. Elon Musk 1 günde 14 milyar euro para kaybetti. Elon Musk artık dünyanın en zengini değil. Peki, Elon Musk kimdir?

Dün hisseleri yaklaşık yüzde 8 değer kaybedince, 'ın serveti bir günde yaklaşık 14 milyar dolar azaldı ve 176,2 milyar dolara geriledi. Musk, 'in gerçek zamanlı milyarderler listesinde Bazos'un gerisine düştü.

ELON MUSK KİMDİR?

, bilinen adı ile Elon Musk (d. 28. Haziran 1971, Pretoria, ) mühendis ve girişimcidir. Elon Musk, hem doğum yeri Güney Afrika Cumhuriyeti, hem , hem de Amerika Birleşik Devletleri vatandaşıdır. 'in kurucusu ve ile 'ın kurucu ortaklarındandır. SpaceX'te CEO ve baş tasarımcı; Tesla Motors'da başkan, CEO ve ürün tasarımcısı olarak görev yapmaktadır. Musk aynı zamanda 'nin de başkanıdır.

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