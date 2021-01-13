Tesla'nın sahibi Elon Musk 'En zengin kişi' ünvanını kaybetti! Elon Musk kimdir?

Dünyanın en zengin iş insanı olarak bilinen Elon Musk son dönemlerde gündemden düşmüyor. Elon Musk 1 günde 14 milyar euro para kaybetti. Elon Musk artık dünyanın en zengini değil. Peki, Elon Musk kimdir?

Dün Tesla hisseleri yaklaşık yüzde 8 değer kaybedince, Elon Musk'ın serveti bir günde yaklaşık 14 milyar dolar azaldı ve 176,2 milyar dolara geriledi. Musk, Forbes'in gerçek zamanlı milyarderler listesinde Bazos'un gerisine düştü.

ELON MUSK KİMDİR?

Elon Reeve Musk, bilinen adı ile Elon Musk (d. 28. Haziran 1971, Pretoria, Güney Afrika Cumhuriyeti) mühendis ve girişimcidir. Elon Musk, hem doğum yeri Güney Afrika Cumhuriyeti, hem Kanada, hem de Amerika Birleşik Devletleri vatandaşıdır. SpaceX'in kurucusu ve Tesla Motors ile PayPal'ın kurucu ortaklarındandır. SpaceX'te CEO ve baş tasarımcı; Tesla Motors'da başkan, CEO ve ürün tasarımcısı olarak görev yapmaktadır. Musk aynı zamanda SolarCity'nin de başkanıdır.

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